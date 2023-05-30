Росія оголосила в розшук Залужного

Нещодавно РФ заявляла, що Залужний мертвий та навіть переніс трепанацію черепа

Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це передає «Медіазона» з посиланням на базу розшуку МВС.

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Слідчий комітет заочно оголосив підозру Залужному та іншим українським воєначальникам через «обстріл мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу» (стаття 356 КК).

Тоді ж російські провладні видання та телеграм-канали стали писати про те, що Залужний пропустив публічний захід, бо загинув під час ракетного удару Росії під Херсоном.

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Пізніше версія змінилася: головнокомандувач нібито отримав травму голови, через яку більше «не зможе виконувати свою роботу», та переніс операцію. Інші видання писали, що він «у комі чи запої».

За кілька днів Україна спростовувала ці чутки. Було опубліковано кілька відео з Залужним, в яких, зокрема, висміювалися твердження про його поранення.

До слова, нещодавно Залужний показав потужне відео з підписом «Прийшов час повертати своє».