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У Ніжині з'явився пам’ятник на честь розстріляного Героя Олександра Мацієвського (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Ніжині з'явився пам’ятник на честь розстріляного Героя Олександра Мацієвського (фото)
У Ніжині встановили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні»
фото: Чернігів оперативний/Телеграм

Скульптуру виконано з бронзи. Висота становить 2.2 м

У Ніжині пам’ятник Олександру Мацієвському став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих в боях проти російських окупантів. Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко.

У Ніжині з'явився пам’ятник на честь розстріляного Героя Олександра Мацієвського (фото) фото 1

«Олександр Мацієвський. Ніжин. Слава Україні», – прокоментував активіст.

Раніше у Ніжинській міськраді повідомили, що скульптуру виконано з бронзи. Висота становить 2.2 метра.

У Ніжині з'явився пам’ятник на честь розстріляного Героя Олександра Мацієвського (фото) фото 2

У місті планують створити меморіальний комплекс. Меморіальний об’єкт буде споруджено на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста викарбують імена полеглих Героїв.

Нагадаємо, у березні 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники скоюють черговий воєнний злочин. Вони розстріляли українського військового, який потрапив до них у полон, після того, як той сказав «Слава Україні».

Вбивство воїна було зняте окупантами на відео. Пізніше було встановлено, що жертвою росіян став Олександр Мацієвський зі 163 батальйону 119 окремої бригади ТРВ Чернігівської області.

Раніше повідомлялося, що у Рівному з'явився мурал на честь розстріляного Олександра Мацієвського. А у Тбілісі з'явився пам’ятник Герою України Мацієвському

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Теги: війна пам’ятник росіяни Чернігів полон

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