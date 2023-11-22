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Сили ППО збили майже півтора десятка дронів: деталі нічного бою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили ППО збили майже півтора десятка дронів: деталі нічного бою
Українські захисники відбили нічну ворожу атаку
колаж: РБК-Україна

Окупанти вдарили по Україні дронами типу Shahed і крилатою ракетою Х-22

Із 20:00 21 листопада по 3:00 22 листопада російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) 14-ма ударними дронами типу Shahed і крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

«У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних сил України та Національної гвардії знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136», – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Повідомляється, що крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи. Сили ППО збивали «Шахеди». Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа.

Також у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони. 

На Київському та Житомирському напрямках було збито чотири безпілотні літальні апарати типу Shahed.

Увечері 21 листопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо. 

Теги: безпілотник ракета окупанти ЗСУ

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