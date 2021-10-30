На дільниці пустять лише вакцинованих? Опозиція звинуватила владу у спробі зірвати завтрашні вибори

31 жовтня пройде голосування у двох округах у Черкаській та Херсонській областях

Голова парламентського комітету охорони здоров’я, представник фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький публічно заявив, що 31 жовтня на виборчі дільниці пускатимуть виключно за наявності сертифікату про щеплення або негативного тесту. Про це у соцмережах написала співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко. Вона зазначає, що це може призвести до зриву виборчого процесу, повідомляє пресслужба політсили.

«Керівниця організації «Опора», яка займається моніторингом виборів, пані Айвазовська, прогнозує, що ця ініціатива призведе до зриву виборчого процесу та явки нижче 5%, особливо зважаючи на факт, що вибори відбуваються переважно у сільській місцевості», – констатує Геращенко.

Ірина Геращенко озвучила низку запитань до влади:

чому заяви про допуск на виборчі дільниці виключно за сертифікатами вакцинації і тестами прозвучали в останній день і не від ЦВК, а від представників монобільшості? Яке відношення до виборчого процесу має пан Радуцький?

влада провалила інформаційну кампанію вакцинації, не створила за 2 роки пандемії жодної нової кисневої станції, не виділила додаткові кошти на відкриття в регіонах кисневих заводів, не підняла зарплати медикам. І саме цими питаннями мав би опікуватися голова профільного комітету.

хто відповідає за донесення інформації до виборців щодо необхідності сертифікатів і тестів ? Де інформаційна кампанія про те, що на дільниці пускатимуть виключно за тестом чи сертифікатом?

на основі якого нормативного акту регламентується це конституційне обмеження? Хто понесе відповідальність за фактичний зрив виборів?

хто відповідатиме за перевірку сертифікатів? Поліція? Члени комісій? А з ними провели відповідну підготовку і навчання?

«Я особисто давно вакцинувалися, але так і не змогла підтягнути електронний сертифікат в системі «Дія» Ходжу з папірцем. Боюся, я така не одна. То де навіть вакцинованим в селах і райцентрах виборцям зараз брати паперовий сертифікат, як «Дія» працює неідеально?», – зазначає Ірина Геращенко.

Як повідомлялося раніше, довибори до Верховної Ради та низка місцевих виборів, які призначені на 31 жовтня, відбудуться незалежно від рівня карантину в регіонах країни.

«Чи відбудуться вибори, якщо моя область – у червоній зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни», – заявив у ЦВК.

Детальніше про вибори у Черкаській та Херсонській областях та про кандидатів читайте у матеріалах «Главкома» Битва за Херсонщину. Досьє на усіх кандидатів на «окрузі мера Колихаєва» вибори та Битва за Черкащину. Досьє на всіх кандидатів, що висунулися на «окрузі Скічка» вибори.

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