Головна інфекціоністка назвала, яка найбезпечніша вакцина від коронавірусу

Ефективність цієї вакцини довела ситуації в країні, де населення щеплене цим препаратом

В Україні використовують вакцини від коронавірусу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac та Moderna, і серед цих схвалених ВООЗ для екстреного використання препаратів провідна київська інфекціоністка Ольга Голубовська назвала найбезпечніший. Про це заслужена лікарка України висловилася в інтерв'ю в передачі «Влада vs Влащенко».

За словами завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця, це інактивована (містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус) вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

«Все тільки вивчається, але я абсолютна згодна, що за профілем безпеки найкраща з тих, що у нас є, це CoronaVac, китайські вакцини. Там розповідають, що вони не ефективні / ефективні... Послухайте: Китай перевакцинований – все тихо-спокійно. Індонезія перевакцинована. Якщо я не помиляюся, Сінгапур теж. Тому не треба...», – розповіла Голубовська.

Лікарка-інфекціоністка наголосила, що антитіла – це не весь імунітет.

«Всі вже вивчили, що є Т-клітинний імунітет. Так ось рівень антитіл та рівень і сила Т-клітинного імунітету не завжди корелює. Просто у нас немає іншого механізму. У нас є механізм тільки визначати антитіла. Ось і все», – пояснила вона.

Голубовська також звернула увагу на статтю президента Європейської федерації імунологічних товариств (EFIS) професора Андреаса Радбруха про те, що не можуть бути титри антитіл через пів року такими ж, як вони були на піку захворювання або після захворювання - вони падають і залишаються на рівні 10-20% від вихідного.

Відповідаючи на запитання ведучої, чому тоді CoronaVac не хочуть визнавати в деяких країнах ЄС, Голубовська пояснила це економічною, а не медичною причиною.

«Це чисті гроші, це захист своїх ринків, і все. Вони ринки свої захищають – там про медицину дуже мало. Взагалі у всій цій коронавірусній історії про медицину дуже мало. І я думаю, що рано чи пізно цьому буде дана оцінка», – висловилася лікарка.

Нагадаємо, інфекціоністка Ольга Голубовська прогнозує, що коронавірус ще триматиме у напрузі людство кілька років, але з часом все ж піде на спад, якщо не з’являться якісь нові, більш агресивні штами.

Читайте також: