Країна на Близькому Сході залишилася повністю без електрики

Ліван залишився без електрики через зупинку електростанцій

Ліван повністю залишився без електрики через зупинку двох найбільших електростанцій. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в уряді країни.

Як повідомляється, перебої на електростанціях держави Близького Сходу виникли через брак палива.

За даними джерела, масштабне відключення електроенергії може тривати кілька днів.

Президент Лівану Мішель Аюн та прем’єр Наджиб Мікаті домовилися про формування уряду. Це відбулося через 13 місяців після вибухів у порту Бейрута, від яких загинули понад 220 осіб.

Міністрами в новому уряді призначать не відомих політиків, а технократів, делегованих парламентськими партіями.

Наджиб Мікаті вже двічі був прем’єр-міністром Лівану. І саме йому 26 липня президент доручив сформувати уряд – після того, як два попередники не впоралися із завданням.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які шість років зберігалися без дотримання заходів безпеки. Внаслідок руйнувань більш як 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Загинули понад 220 осіб.

Після цього у країні почалися масові протести. Громадяни звинувачували владу в корупції та некомпетентності.

А 10 серпня уряд Лівану пішов у відставку в повному складі.