  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Країна на Близькому Сході залишилася повністю без електрики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Брак палива спричинив знеструмлення країни на довгий термін - Країна на Близькому Сході залишилася повністю без електрики
    Брак палива спричинив знеструмлення країни на довгий термін
    фото з відкритих джерел

    Ліван залишився без електрики через зупинку електростанцій

    Ліван повністю залишився без електрики через зупинку двох найбільших електростанцій. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в уряді країни.

    Як повідомляється, перебої на електростанціях держави Близького Сходу виникли через брак палива.

    За даними джерела, масштабне відключення електроенергії може тривати кілька днів.

    Президент Лівану Мішель Аюн та прем’єр Наджиб Мікаті домовилися про формування уряду. Це відбулося через 13 місяців після вибухів у порту Бейрута, від яких загинули понад 220 осіб.

    Міністрами в новому уряді призначать не відомих політиків, а технократів, делегованих парламентськими партіями.

    Наджиб Мікаті вже двічі був прем’єр-міністром Лівану. І саме йому 26 липня президент доручив сформувати уряд – після того, як два попередники не впоралися із завданням.

    Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які шість років зберігалися без дотримання заходів безпеки. Внаслідок руйнувань більш як 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Загинули понад 220 осіб.

    Після цього у країні почалися масові протести. Громадяни звинувачували владу в корупції та некомпетентності.

    А 10 серпня уряд Лівану пішов у відставку в повному складі.

    Читайте також: Зруйнований Бейрут: з’явилося відео з висоти пташиного польоту та супутникові знімки
    Теги: електроенергія президент уряд Порту Ліван
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Країна на Близькому Сході залишилася повністю без електрики