В Україні виявили систему легалізації наркотичних засобів

У Києві катастрофічно зросла кількість видачі рецептурних бланків на метадон приватними закладами

Останнім часом кияни систематично скаржаться на великі скупчення наркозалежних осіб, які за спеціальними рецептами ф-3 купують нарковмісні ліки, зокрема, метадон.

Якщо говорити мовою цифр, то з 2018 року по 2020-й в Києві відбулося збільшення на 315% обсягу замовлених приватними закладами охорони здоров’я та приватно практикуючими лікарями-наркологами та психіатрами рецептурних бланків ф-3, у тому числі за рахунок призначення лікарського засобу метадон наркозалежним особам.

Виходячи з цього, є достатньо підстав вважати, що певні недобросовісні лікарі виписують рецепти ф-3 на отримання нарковмісних ліків за грошову винагороду у формі оплати за прийом лікаря без встановлення відповідного діагнозу, оцінки та контролю стану пацієнта.

До того ж, через відсутність єдиного електронного реєстру відповідних пацієнтів одна особа має можливість «лікуватись» одночасно у декількох лікарів та одночасно отримувати у них рецепти ф-3 на отримання нарковмісних ліків. Це призводить до поширення наркоманії в Києві та в Україні в цілому.

Аби виправити цю ситуацію, треба терміново затвердити Стратегію державної політики щодо обігу наркотиків на найближчі роки. У Стратегії необхідно:

передбачити конкретні заходи, спрямовані на боротьбу з наркоманією та план їх реалізації

провести позапланові перевірки дотримання ліцензійних умов закладами охорони здоров’я та приватно практикуючими лікарями-наркологами та психіатрами, які здійснюють свою діяльність на території Києва і виписують пацієнтам рецепти ф-3

розробити та прийняти законодавчі зміни щодо посилення державного контролю у сфері легального обігу наркотичних засобів.

Джерело: блог Дмитра Білоцерковця

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