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    Думки вголос

    В Україні виявили систему легалізації наркотичних засобів

    Недобросовісні лікарі за гроші виписують рецепти на отримання нарковмісних ліків - В Україні виявили систему легалізації наркотичних засобів
    Недобросовісні лікарі за гроші виписують рецепти на отримання нарковмісних ліків
    ілюстрація з відкритих джерел

    У Києві катастрофічно зросла кількість видачі рецептурних бланків на метадон приватними закладами

    Останнім часом кияни систематично скаржаться на великі скупчення наркозалежних осіб, які за спеціальними рецептами ф-3 купують нарковмісні ліки, зокрема, метадон.

    Якщо говорити мовою цифр, то з 2018 року по 2020-й в Києві відбулося збільшення на 315% обсягу замовлених приватними закладами охорони здоров’я та приватно практикуючими лікарями-наркологами та психіатрами рецептурних бланків ф-3, у тому числі за рахунок призначення лікарського засобу метадон наркозалежним особам.

    Виходячи з цього, є достатньо підстав вважати, що певні недобросовісні лікарі виписують рецепти ф-3 на отримання нарковмісних ліків за грошову винагороду у формі оплати за прийом лікаря без встановлення відповідного діагнозу, оцінки та контролю стану пацієнта.

    До того ж, через відсутність єдиного електронного реєстру відповідних пацієнтів одна особа має можливість «лікуватись» одночасно у декількох лікарів та одночасно отримувати у них рецепти ф-3 на отримання нарковмісних ліків. Це призводить до поширення наркоманії в Києві та в Україні в цілому.

    Аби виправити цю ситуацію, треба терміново затвердити Стратегію державної політики щодо обігу наркотиків на найближчі роки. У Стратегії необхідно:

    • передбачити конкретні заходи, спрямовані на боротьбу з наркоманією та план їх реалізації
    • провести позапланові перевірки дотримання ліцензійних умов закладами охорони здоров’я та приватно практикуючими лікарями-наркологами та психіатрами, які здійснюють свою діяльність на території Києва і виписують пацієнтам рецепти ф-3
    • розробити та прийняти законодавчі зміни щодо посилення державного контролю у сфері легального обігу наркотичних засобів.

    Джерело: блог Дмитра Білоцерковця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ наркотики влада
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    В Україні виявили систему легалізації наркотичних засобів