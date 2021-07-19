Внаслідок потужних опадів в Індії загинуло щонайменше 20 людей

Внаслідок цього були обвалені кілька будинків

На індійське місто Мумбаї обвалились потужні опади. Внаслідок цього були обвалені кілька будинків, а 21 особа загинула. Про це повідомляє Сіньхуа.

У службі боротьби зі стихійними лихами при мерії Мумбаї заявили, що в неділю, 18 липня, в передмісті під поваленим деревом обвалився будинок, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб.

Інше обвалення будівлі призвело до смерті як мінімум трьох мешканців, ще кілька людей опинилися під завалами.

Окрім того, масштабні зливи викликали підтоплення в місті. У деяких районах було перервано електропостачання, частково припинено залізничне сполучення.