  1. Головна
  2. Одеса
  3. Відео
рус
    Відео

    В Одесі з літака зняли пасажира, що відмовлявся одягнути маску

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Неадекват на борту плював в обличчя сусідам - В Одесі з літака зняли пасажира, що відмовлявся одягнути маску
    Неадекват на борту плював в обличчя сусідам
    Фото: скріншот з відео

    Дебошир називав себе кримінальним авторитетом

    З літака рейсу Одеса-Анталія поліцейські вивели чоловіка, що відмовлявся одягти маску та відзначався хамською повеінкою. Як повідомляє telegram-канал «Одеса Інфо», правоохоронцям допомагали пасажири.

    «Наше бидло у всій красі, рейс Одеса-Анталія. Все через те, що його попросили пʼять разів надіти маску (що передбачено правилами авіакомпанії), а у відповідь він почав плювати в обличчя», – написали до пабліку очевидці.

    Вони також надіслали відео, на якому видно, як чоловік грубіянить і грубить залученими співробітникам аеропорту і поліції діалогу, використовуючи нецензурну лексику. «Я вам створю такі незручності, які тільки можливі... Що ти знімаєш, ..., зрозуміла, ти?» – кричить чоловік. Інші пасажири були обурені хамським поведінкою сусіда, а один з них навіть поліз на нього з кулаками.

    В результаті злісного порушника зняли з борта. Коли його виводили, слідом звучали оплески.

    Тим часом портал УСІ повідомляє, що бешкетувати чоловік ще почав на трапі, хоча його дружина відразу одягла захисну маску. Бешкетник називав себе «авторитетом» і всіляко затримував пасажирський рейс, через що бортпровідникам довелося викликати на місце інциденту поліцейських.

    Раніше стало відомо, що у місті Чорткові Тернопільської області працівникам супермаркету довелося викликати поліцейський наряддля того, аби силоміць вивести назовні покупця, який відмовився одягнути захисну медичну маску.

    Теги: Одеса літак поліція чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі з літака зняли пасажира, що відмовлявся одягнути маску