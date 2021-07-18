В Одесі з літака зняли пасажира, що відмовлявся одягнути маску

Дебошир називав себе кримінальним авторитетом

З літака рейсу Одеса-Анталія поліцейські вивели чоловіка, що відмовлявся одягти маску та відзначався хамською повеінкою. Як повідомляє telegram-канал «Одеса Інфо», правоохоронцям допомагали пасажири.

«Наше бидло у всій красі, рейс Одеса-Анталія. Все через те, що його попросили пʼять разів надіти маску (що передбачено правилами авіакомпанії), а у відповідь він почав плювати в обличчя», – написали до пабліку очевидці.

Вони також надіслали відео, на якому видно, як чоловік грубіянить і грубить залученими співробітникам аеропорту і поліції діалогу, використовуючи нецензурну лексику. «Я вам створю такі незручності, які тільки можливі... Що ти знімаєш, ..., зрозуміла, ти?» – кричить чоловік. Інші пасажири були обурені хамським поведінкою сусіда, а один з них навіть поліз на нього з кулаками.

В результаті злісного порушника зняли з борта. Коли його виводили, слідом звучали оплески.

Тим часом портал УСІ повідомляє, що бешкетувати чоловік ще почав на трапі, хоча його дружина відразу одягла захисну маску. Бешкетник називав себе «авторитетом» і всіляко затримував пасажирський рейс, через що бортпровідникам довелося викликати на місце інциденту поліцейських.

Раніше стало відомо, що у місті Чорткові Тернопільської області працівникам супермаркету довелося викликати поліцейський наряддля того, аби силоміць вивести назовні покупця, який відмовився одягнути захисну медичну маску.