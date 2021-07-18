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    Кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156

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    У постраждалих районах вода поступово сходить і люди повертаються до своїх сіл і містечок - Кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156

    У постраждалих районах вода поступово сходить і люди повертаються до своїх сіл і містечок

    Фото DW

    У районах, що постраждали від повені, тривають аварійно-рятувальні роботи

    Вранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. У поліції припустили, що кількість жертв буде ще більшою, оскільки сотні людей досі вважають зниклими безвісти, – пише DW.

    У землі Північний Рейн-Вестфалія, яка також потерпіла від негоди, станом на вечір 17 липня повідомлялось про 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

    У районах, що постраждали від повені, тривають аварійно-рятувальні роботи. У них залучені десятки тисяч фахівців.

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    Кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156
    Кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156
    Фото DW

    Оскільки у постраждалих районах вода поступово сходить, люди повертаються до своїх сіл і містечок для розчищення завалів. Водночас ночують, їдять, приймають душ вони досі в спеціально облаштованих місцях. Багато людей втратили свої домівки.

    За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що неподалік від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів, повені там спричинили створення великого кратера. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.

    У районі Штайнбахтальшперре поблизу Ойскірхена аварійні служби продовжують намагатися закріпити дамбу. За словами тамтешньої влади, у місцинах, розташованих нижче дамби, досі існує ризик затоплення.

    Повідомлялоя, що український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

    Разом з тим кількість жертв стихії у Німеччині сягла 133 осіб.

    Нагадаємо, у Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації.

    Теги: Німеччина вода поліція негода буревій повінь
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    Кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156