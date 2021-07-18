Наступник Меркель змушений був вибачитися за сміх під час візиту до жертв повені

Кандидат у канцлери сміявся не менше 30 секунд

Армін Лашет у місті Ерфтштадт, яке дуже потерпіло від негоди, посміхався, слухаючи промову Франка-Вальтера Штайнмаєра

Армін Лашет, кандидат на посаду канцлера Німеччини від партії Ангели Меркель ХДС/ХСС, був змушений вибачитися за сміх під час візиту до жертв повені. Про це повідомляє Spiegel.

«Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені шкода», – написав Лашет на своїй сторінці в Twitter.

Конфуз стався під час візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в регіон Північний Рейн-Вестфалія, який сильно постраждав під час повені. Лашет є прем'єр-міністром цього регіону. Два політики відвідали місто Ерфтштадт, яке дуже потерпіло від негоди. Там президент Штайнмаєр виступив з невеликою промовою.

Армін Лашет посміхався, слухаючи промову Франка-Вальтера Штайнмаєра. Фото: REUTERS

На відео потрапила реакція Лашета, який стояв за президентом – під час виступу кандидат у канцлери сміявся не менше 30 секунд.

«Епатажно», «Огидно» – охарактеризували реакцію Лашета німці.

«Я виріс в Ерфштадті ... Така поведінка неприйнятна і неприпустима», – коментували місцеві жителі.

Поведінку Лашета розкритикували і його політичні союзники.

«Я просто онімів», – заявив генеральний секретар німецьких соціал-демократів Ларс Клінгбейл.

Нагадаємо, вранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. У поліції припустили, що кількість жертв буде ще більшою, оскільки сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

Український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

Крім того, у Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації.

Також руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.