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    Наступник Меркель змушений був вибачитися за сміх під час візиту до жертв повені

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    Кандидат у канцлери сміявся не менше 30 секунд - Наступник Меркель змушений був вибачитися за сміх під час візиту до жертв повені
    Кандидат у канцлери сміявся не менше 30 секунд
    Фото: Marius Becker/dpa

    Армін Лашет у місті Ерфтштадт, яке дуже потерпіло від негоди, посміхався, слухаючи промову Франка-Вальтера Штайнмаєра

    Армін Лашет, кандидат на посаду канцлера Німеччини від партії Ангели Меркель ХДС/ХСС, був змушений вибачитися за сміх під час візиту до жертв повені. Про це повідомляє Spiegel.

    «Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені шкода», – написав Лашет на своїй сторінці в Twitter.

    Конфуз стався під час візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в регіон Північний Рейн-Вестфалія, який сильно постраждав під час повені. Лашет є прем'єр-міністром цього регіону. Два політики відвідали місто Ерфтштадт, яке дуже потерпіло від негоди. Там президент Штайнмаєр виступив з невеликою промовою.

    Армін Лашет посміхався, слухаючи промову Франка-Вальтера Штайнмаєра. Фото: REUTERS
    Армін Лашет посміхався, слухаючи промову Франка-Вальтера Штайнмаєра. Фото: REUTERS

    На відео потрапила реакція Лашета, який стояв за президентом – під час виступу кандидат у канцлери сміявся не менше 30 секунд.

    «Епатажно», «Огидно» – охарактеризували реакцію Лашета німці.

    «Я виріс в Ерфштадті ... Така поведінка неприйнятна і неприпустима», – коментували місцеві жителі.

    Поведінку Лашета розкритикували і його політичні союзники.

    «Я просто онімів», – заявив генеральний секретар німецьких соціал-демократів Ларс Клінгбейл.

    Нагадаємо, вранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. У поліції припустили, що кількість жертв буде ще більшою, оскільки сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

    Український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

    Крім того, у Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації.

    Також руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

    Теги: Німеччина партії Twitter президент поліція місто повінь час
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    Наступник Меркель змушений був вибачитися за сміх під час візиту до жертв повені