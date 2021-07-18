Повінь зруйнувала залізницю між Чехією та Німеччиною

Транспортне сполучення між двома країнами планують відновити до понеділка

Руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією. у Європі продовжують руйнувати важливу міжнародну інфраструктуру. Так, потоки води знищили частину колій між Чехією і Німеччиною.

Як повідомляє німецький залізничний оператор, порушення у русі залізниці є як у міждержавному сполученні, так і на внутрішніх рейсах між містами.

Зокрема, проблема виникла на ділянці між містечками Бад-Шандау у Німеччині і Дечіном у Чехії. Відтак міжнародний потяг Прага–Дрезден не може курсувати.

Станом на 11 годину 18 липня відрізок від чеського кордону і Бад-Шандау на гугл-мапах позначений, як перекритий. На відрізку від Дечіна і до німецького кордону ведуть ремонтні роботи.

Перекриття залізничного руху триватиме щонайменше до вечора 18 липня. Проте рух між країнами не буде повністю зупинений: у Deutsche Bahn повідомили, що пасажирам із квитками на потяг нададуть автобуси.

Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині учора зросла до 156 осіб.

При цьому пинаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти.

Учора український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.