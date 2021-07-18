Моторошні картини. Меркель відвідала зруйноване повінню селище Німеччини

Меркель заявила, що побачила «сюрреалістичні і моторошні картини»

На тлі сильних повеней у Німеччині канцлерка Ангела Меркель відвідала в неділю, 18 липня, село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц – один із найбільш постраждалих регіонів країни. Про це пише Deutsche Welle.

Меркель заявила, що побачила «сюрреалістичні і моторошні картини».

«У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення. Однак те, що я змогла побачити, також неймовірно тішить – це те, як люди тримаються разом, як вони допомагають одне одному, яка солідарність є», – сказала канцлерка.

Вона закликала світ боротися зі змінами клімату.

За словами Меркель, федеральний уряд ухвалить рішення про пакет допомоги 21 липня. Він включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.

German Chancellor Angela Merkel vowed to work on policies "that focus more on nature and climate" during a visit to one of the regions worst-struck by the floods. pic.twitter.com/UvrA5MZILf — DW News (@dwnews) July 18, 2021

Меркель під час візиту супроводжувала прем'єр-міністерка Рейнланду-Пфальцу Малу Драєр. Вона заявила, що зараз пріоритет – пошук зниклих безвісти – а зруйновані стихією райони можна відбудувати лише завдяки довгостроковим зусиллям.

За останніми даними, жертвами повеней у Німеччині стали 159 людей, ще 670 отримали травми. Найбільше людей – 110 – загинули в окрузі Арвайлер у Рейнланд-Пфальці. Загалом у Європі внаслідок повеней загинули щонайменше 180 людей.

Стихію пояснюють циклоном Бернд, через яку європейські країни охопили потужні зливи, внаслідок чого річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти одразу в декількох регіонах.

Нагадаємо, вранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. У поліції припустили, що кількість жертв буде ще більшою, оскільки сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

Український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

Крім того, у Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації.

Також руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.