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    Моторошні картини. Меркель відвідала зруйноване повінню селище Німеччини

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    Меркель запевнила постраждалих від повеней у швидкій допомозі уряду - Моторошні картини. Меркель відвідала зруйноване повінню селище Німеччини
    Меркель запевнила постраждалих від повеней у швидкій допомозі уряду
    Фото: AFP

    Меркель заявила, що побачила «сюрреалістичні і моторошні картини»

    На тлі сильних повеней у Німеччині канцлерка Ангела Меркель відвідала в неділю, 18 липня, село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц – один із найбільш постраждалих регіонів країни. Про це пише Deutsche Welle.

    Меркель заявила, що побачила «сюрреалістичні і моторошні картини».

    «У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення. Однак те, що я змогла побачити, також неймовірно тішить – це те, як люди тримаються разом, як вони допомагають одне одному, яка солідарність є», – сказала канцлерка.

    Вона закликала світ боротися зі змінами клімату.

    За словами Меркель, федеральний уряд ухвалить рішення про пакет допомоги 21 липня. Він включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.

    Меркель під час візиту супроводжувала прем'єр-міністерка Рейнланду-Пфальцу Малу Драєр. Вона заявила, що зараз пріоритет – пошук зниклих безвісти – а зруйновані стихією райони можна відбудувати лише завдяки довгостроковим зусиллям.

    За останніми даними, жертвами повеней у Німеччині стали 159 людей, ще 670 отримали травми. Найбільше людей – 110 – загинули в окрузі Арвайлер у Рейнланд-Пфальці. Загалом у Європі внаслідок повеней загинули щонайменше 180 людей.

    Стихію пояснюють циклоном Бернд, через яку європейські країни охопили потужні зливи, внаслідок чого річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти одразу в декількох регіонах.

    Нагадаємо, вранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. У поліції припустили, що кількість жертв буде ще більшою, оскільки сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

    Український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

    Крім того, у Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації.

    Також руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

    Теги: Німеччина стихійні лиха Ангела Меркель уряд повінь
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    Моторошні картини. Меркель відвідала зруйноване повінню селище Німеччини