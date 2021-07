Моторошні картини. Меркель відвідала зруйноване повінню селище Німеччини

На тлі сильних повеней у Німеччині канцлерка Ангела Меркель відвідала в неділю, 18 липня, село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц – один із найбільш постраждалих регіонів країни. Про це пише Deutsche Welle.

Меркель заявила, що побачила «сюрреалістичні і моторошні картини».

«У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення. Однак те, що я змогла побачити, також неймовірно тішить – це те, як люди тримаються разом, як вони допомагають одне одному, яка солідарність є», – сказала канцлерка.

Вона закликала світ боротися зі змінами клімату.

За словами Меркель, федеральний уряд ухвалить рішення про пакет допомоги 21 липня. Він включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.

German Chancellor Angela Merkel vowed to work on policies "that focus more on nature and climate" during a visit to one of the regions worst-struck by the floods. pic.twitter.com/UvrA5MZILf