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    У Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації

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    У Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації - У Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації
    У Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації
    Фото з відкритиї джерел

    Місцевим жителям рекомендовано покинути нижні поверхи будівель і не виходити на вулиці

    На південному сході німецької федеральної землі Баварія оголосили режим надзвичайної ситуації через повені. Режим НС оголошено в районі Берхтесгаденер-Ланд. Про це повідомляє TZ з посиланням на управління кризовими ситуаціями в місті Траунштайн.

    Відзначається, що особливо важка ситуація склалася в громадах Берхтесгаден і Бішофсвізен. Підтоплена низка будинків.

    Місцевим жителям рекомендовано покинути нижні поверхи будівель і не виходити на вулиці.

    Станом на ранок 17 липня кількість жертв масштабної повені в Німеччині становила 133 людини.

    Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.

    Найгірша ситуація склалася в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

    Повідомлялоя, що український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

    В той же час кількість жертв стихії у Німеччині сягла 133 осіб.

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    Теги: Німеччина стихійні лиха Twitter повінь
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    У Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації