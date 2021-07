У Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації

На південному сході німецької федеральної землі Баварія оголосили режим надзвичайної ситуації через повені. Режим НС оголошено в районі Берхтесгаденер-Ланд. Про це повідомляє TZ з посиланням на управління кризовими ситуаціями в місті Траунштайн.

Відзначається, що особливо важка ситуація склалася в громадах Берхтесгаден і Бішофсвізен. Підтоплена низка будинків.

Berchtesgadener Ache, Sächsische Schweiz in #Bayern . Hallein in #Österreich :( #Starkregen , #Hochwasser geht leider weiter. https://t.co/PkEB4ibq8J

Місцевим жителям рекомендовано покинути нижні поверхи будівель і не виходити на вулиці.

#BREAKING: Severe flooding hits eastern German town of Bad Schandau, Saxony; multiple buildings evacuated as water level of Kirnitzsch river continues to rise - MDR broadcaster pic.twitter.com/ttoz21An5v