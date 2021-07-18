У Баварії через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації

Місцевим жителям рекомендовано покинути нижні поверхи будівель і не виходити на вулиці

На південному сході німецької федеральної землі Баварія оголосили режим надзвичайної ситуації через повені. Режим НС оголошено в районі Берхтесгаденер-Ланд. Про це повідомляє TZ з посиланням на управління кризовими ситуаціями в місті Траунштайн.

Відзначається, що особливо важка ситуація склалася в громадах Берхтесгаден і Бішофсвізен. Підтоплена низка будинків.

Місцевим жителям рекомендовано покинути нижні поверхи будівель і не виходити на вулиці.

#BREAKING: Severe flooding hits eastern German town of Bad Schandau, Saxony; multiple buildings evacuated as water level of Kirnitzsch river continues to rise - MDR broadcaster pic.twitter.com/ttoz21An5v — I.E.N. (@BreakingIEN) July 17, 2021

Станом на ранок 17 липня кількість жертв масштабної повені в Німеччині становила 133 людини.

Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.

Найгірша ситуація склалася в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

Повідомлялоя, що український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

В той же час кількість жертв стихії у Німеччині сягла 133 осіб.