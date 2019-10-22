У Китаї заблокували популярного британського блогера за підтримку протестів у Гонконзі



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Блогер PewDiePie має понад 100 мільйонів передплатників у всьому світі

Список відомих у світі артистів, блогерів і коментаторів поповнюється весь час - Фелікс Кьельберг

Британського блогера YouTube PewDiePie, який має понад 100 мільйонів передплатників у всьому світі, заблокували у Китаї за підтримку протестів у Гонкозі.

Зазначається, що 29-річний блогер PewDiePie (справжнє ім'я Фелікс Кьельберг) розмістив на YouTube майже 17-хвилинне відео, де повідомив, що він був видалений з китайських сайтів після публікації відео, в якому він висловив підтримку протестам в Гонконзі, а президента Китаю зобразив у вигляді Вінні-Пуха.

Блогер заявив, що він прекрасно розумів, що його забанять, якщо він продовжить говорити про протести в Гонконзі. Крім того, PewDiePie минулого тижня жорстко розкритикував технологічні компанії, що заради збереження ринку поступаються вимогам цензури в Китаї.

Бан в Китаї означає, що контент Кьельберг неможливо знайти на території країни.

Як пояснив сам блогер, пошук на Reddit і YouTube просто видає порожні сторінки. Втім, PewDiePie не впадає у відчай: йому шкода, що жителі Піднебесної не зможуть дивитися його відео, але сама ситуація, як він каже, трохи смішна.

Минулого тижня німецький ді-джей Zedd був заблокований за те, що йому сподобався твіт з South Park. Багаторічний серіал Comedy Central став мішенню для Китаю з часу його недавнього епізоду Band in China. Також минулого тижня режисер Квентін Тарантіно відмовився вирізати сцени зі свого фільму «Одного разу в Голлівуді», щоб задовольнити вимоги Китаю.

Раніше у список артистів і коментаторів, які посварилися з китайською владою, потрапили South Park Comedy Central і німецький ді-джей Zedd. Всі вони так чи інакше висловлювали свою підтримку протестам в Гонконзі.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.