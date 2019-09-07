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    У світі

    Волкер сподівається на подальший обмін полоненими між Україною і РФ

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    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер&nbsp; - Волкер сподівається на подальший обмін полоненими між Україною і РФ
    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 

    Волкер зазначив, що дуже приємно бачити повернення українських моряків додому і обмін полоненими між Україною і Росією

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер висловив надію на подальший обмін полоненими між Україною і Росією.

    Про це Волкер повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    Спецпредставник Волкер зазначив, що дуже приємно бачити повернення українських моряків додому і обмін полоненими між Україною і Росією.

    Також дипломат висловив надію, що це послужить імпульсом для подальшого обміну ув'язненими.

    «Сподіваюся, що це послужить імпульсом для подальшого обміну ув'язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного здійснення в Мінську», - зазначив Волкер.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

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