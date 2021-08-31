ВООЗ закликає до очного навчання дітей у новому навчальному році

Закриття шкіл погано впливає на успішність та психіку школярів

Європейське бюро ВООЗ напередодні нового навчального року закликає вжити всіх необхідних заходів, щоб школи залишалися відкритими. Про це повідомляється в поширеній у понеділок, 30 серпня, заяві директора Європейського бюро ВООЗ Ханса Клюге.

«Оскільки мільйони дітей повертаються в школи, Європейське бюро ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають вжити всіх необхідних заходів, щоб школи залишалися відкритими, – зазначив він. – Закриття шкіл знижує успішність, збільшує ймовірність того, що діти кидають навчання, це впливає на їхнє психічне здоров’я. Наші діти сильно постраждали за останні 20 місяців, особливо ті, хто вже був вразливий і не міг отримати користь від цифрового навчання».

За словами Клюге, на відміну від ситуації рік тому, зараз країни здатні забезпечити безпеку дітей.

Серед заходів, необхідних для відкриття шкіл, він називає вакцинацію вчителів і шкільного персоналу, а також дітей старше 12 років, особливо зі зниженим імунітетом.

Це також поліпшення шкільного середовища за рахунок санітарії та гігієни рук, вентиляції, меншого розміру класів, фізичного дистанціювання, масок (за необхідності) і регулярного тестування дітей і персоналу.

«І, перш за все, захисту психічного і соціального благополуччя дітей», – підкреслив він.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, якщо рішення про вакцинацію школярів буде ухвалене владою, кожна родина має право самостійно вирішувати, робити щеплення своїй дитині чи ні. Таку думку висловили більшість інтернет-користувачів.

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