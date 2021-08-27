Українських школярів переводять на нові свідоцтва про освіту. Що треба знати батькам

Міністерство освіти України запроваджує електронні свідоцтва про початкову освіту з 1 вересня 2021 року

Міністерство освіти і науки України затвердило новий порядок виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту. З 1 вересня весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі.

Нова процедура дає можливість:

забезпечити виготовлення та видачу свідоцтв (їхніх паперових копій) у найкоротші строки;

уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту;

швидко виправити виявлену помилку у свідоцтві;

забезпечити подальшу цифровізацію сфери освіти і зменшити витрати на виготовлення документів про освіту;

врахувати потреби учнів з порушенням зору, які отримуватимуть свідоцтво у вигляді, придатному для читання;

зменшити бюрократизацію системи управління освітою.

Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Свідоцтво про початкову освіту не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку. Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту.

За бажанням батьків школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою протягом п’яти днів після їхнього звернення. Замовляти виготовлення дубліката свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.