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    Київська влада розповіла, як працюватимуть столичні школи із 1 вересня

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    У разі локдауну дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти не закриватимуть - Київська влада розповіла, як працюватимуть столичні школи із 1 вересня
    У разі локдауну дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти не закриватимуть
    Фото з відкритих джерел

    У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно

    Із 1 вересня всі заклади освіти працюватимуть у штатному режимі із врахуванням вимог адаптивного карантину. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

    «У разі встановлення «жовтого» або «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у «змішаному» форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти», – розповіла Олена Фіданян.

    Вона додала, що у разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно. Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які, як і минулого навчального року, не закриватимуть.

    Нагадаємо, Кличко анонсував відкриття нової школи в Солом‘янському районі столиці.

    До слова, станом на 30 серпня кожен другий освітянин столиці вже щепився від коронавірусу.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України підготувало рекомендації школам щодо безпечного проведення свята першого дзвоника.

    До слова, МОЗ змінив карантинні правила у дитсадках.

    Також Шмигаль зробив заяву щодо початку навчального року в Україні.

    Теги: школа КМДА навчання, школа, освіта
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    Київська влада розповіла, як працюватимуть столичні школи із 1 вересня