Київська влада розповіла, як працюватимуть столичні школи із 1 вересня

У разі локдауну дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти не закриватимуть

У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно

Із 1 вересня всі заклади освіти працюватимуть у штатному режимі із врахуванням вимог адаптивного карантину. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

«У разі встановлення «жовтого» або «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у «змішаному» форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти», – розповіла Олена Фіданян.

Вона додала, що у разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно. Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які, як і минулого навчального року, не закриватимуть.

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