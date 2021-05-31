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    Вперше з 2009 року. Ізраїльська опозиція збирається створити уряд без Нетаньягу

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    В Ізраїлі вперше з 2009 року може з'явитися коаліція, яка посуне з посади прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу - Вперше з 2009 року. Ізраїльська опозиція збирається створити уряд без Нетаньягу

    В Ізраїлі вперше з 2009 року може з'явитися коаліція, яка посуне з посади прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу

    Якщо опозиція не зможе сформувати уряд, то в Ізраїлі відбудуться п'яті вибори за два роки

    Опозиційні сили Ізраїлю готуються створити коаліційний уряд без чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Про це пише Reuters.

    Так, один з очільників альянсу правих партій Ізраїлю «Яміна» Нафталі Беннет заявив, що його політична сила приєднається до переговорів про формування урядової коаліції з лідером центристської партії «Єш Атід» Яіром Лапідом.

    Таким чином в Ізраїлі вперше з 2009 року може з'явитися коаліція, яка посуне з посади прем'єр-міністра Нетаньягу та його правоцентристську партію «Лікуд».

    Під час виступу на телебаченні Беннет заявив, що має намір створити разом із Лапідом «уряд єдності», зазначивши, що в іншому випадку на країну чекають п'яті вибори за два роки.

    Як відомо, лідер опозиції Ізраїлю Яір Лапід з 5 травня мав 28 днів на формування коаліційного «уряду змін». Тобто наразі в опозиції є час до середи, 2 травня, щоб оголосити про створення уряду.

    В Ізраїлі право першим формувати уряд отримує лідер партії, який отримав найбільше рекомендацій депутатів і відповідно має більший шанс отримати правлячу коаліцію. Однак автоматичний успіх не гарантований.

    Кандидат у прем'єри має заручитися підтримкою абсолютної парламентської більшості (61 з 120 депутатів Кнесету) або в деяких виняткових випадках простої більшості голосів, за умови, що частина партій, які не отримають міністерські портфелі, все одно буде готова підтримати уряд в ході процедури його схвалення в Кнесеті.

    Теги: коаліція вибори Ізраїль партії політика опозиція Беньямін Нетаньягу уряд
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    Вперше з 2009 року. Ізраїльська опозиція збирається створити уряд без Нетаньягу