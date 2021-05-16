Байден обговорив з Нетаньягу наслідки удару по офісам ЗМІ

Журналісти та інші люди, що знаходилися в атакованій висотці, покинули її до атаки

Під час другої за тиждень розмови лідери держав обговорили питання безпеки для журналістів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив з Президентом США Джо Байденом ситуацію, що склалася в Секторі Гази після удару ізраїльських ВПС по одинадцятиповерховій будівлі, у якій працювали журналісти Associated Press і Al Jazeera.

Нетаньяху підкреслив, що військові роблять все, щоб не завдати шкоди цивільним, повідомляє Times of Israel з посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Ізраїлю.

«Під час сьогоднішнього дзвінка Нетаньяху поінформував Байдена про операції Ізраїлю в Секторі Газа і про те, які кроки в майбутньому він планує там зробити», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нетаньяху подякував Байдену за «непохитну підтримку» США права Ізраїлю на самозахист. Прем'єр також підкреслив у розмові, що ізраїльські військові роблять все, щоб «не завдати шкоди ні в чому не винним громадянам». За його словами, про удари населення попереджають заздалегідь і дають час на те, щоб покинути зони їх нанесення.

«Доказом цього є те, що у висотних будівлях, де є терористичні об'єкти, атакованих ЦАХАЛом, їх жителям дається час на евакуацію», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по висотній будівлі «Аль-Джаля», де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.

Це вже четверта висотна будівля в газі, що стала на цьому тижні метою ударів з боку ізраїльських військових. В Ізраїлі заявляли, що висотні споруди використовуються в якості офісів, штабів або складів озброєнь палестинського угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

У секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає. Сьогодні зранку повідомлялося, що принаймні 80 з них висловили бажання покинути зону бойових дій.