Нетаньягу звернувся до ізраїльтян через військову операцію проти «Хамас»

За словами Беньямін Нетаньягу, Ізраїль хоче стягнути з «агресора» плату і відновити стримування

Наша кампанія проти терористичних організацій триває в повну силу сказав прем’єр Ізраїлю

Ізраїльська військова операція проти «Хамас» в Секторі Гази «триває в повну силу» і займе час. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в телезверненні до громадян, повідомляє ВВС.

«Наша кампанія проти терористичних організацій триває в повну силу. Ми діємо зараз, так довго, як це необхідно, щоб відновити спокій для вас, громадяни Ізраїлю. Це займе час», – сказав Нетаньяху.

За його словами, Ізраїль хоче стягнути з «агресора» плату і відновити стримування.

Нетаньягу виступив з телезверненням за підсумками засідання кабінету безпеки Ізраїлю, що тривав протягом кількох годин.

До слова, Нетаньягу подякував Україні за рішучу підтримку Ізраїлю.

Зазначимо, Іран пообіцяв бойовикам «Хамас» підтримку в боротьбі з Ізраїлем.

Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».