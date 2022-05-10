Вселенський патріарх визнав ще одну православну церкву

Православна церква Північної Македонії матиме назву, не пов’язану із країною

Вселенський патріархат на засіданні Священного синоду визнав Орхидську архієпархію, яка здійснює релігійну діяльність на території Північної Македонії. Про це повідомляє Orthodox Times.

Рішення Вселенського патріархату оголосило про євхаристій не спілкування із «ієрархією, духовенством та народом цієї Церкви під керівництвом архієпископа Стефана».

Вирішення адміністративних питань функціонування православної церкви у Північній Македонії покладене на Сербську православну церкву.

Разом з тим, Вселенський патріархат чітко зазначив, що в назві нової церкви не має бути терміну «македонська» чи будь-яких інших, похідних від назви «Македонія». Офіційна назва церковної структури, яка діятиме у Північній Македонії є «Охридська».

Український богослов Кирило Говорун зазначив, що мова йде про фактичне визнання самостійної православної церкви у Північній Македонії, але без формального надання автокефалії. Документ, який визнав Охридську архієпархію, за словами Говоруна, називається «праксис», статус його нижчий за томос про автокефалію – але не можна виключати, що у майбутньому Охридська церква отримає і офіційне визнання незалежності.

Нагадаємо, що одна із причин нападу Росії на Україну має релігійне підґрунтя, бо Володимир Путін воює не тільки проти українського народу, а і проти української церкви.