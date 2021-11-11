Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна загрозою спалахів небезпечної хвороби

Минулого року у світі було вакциновано від кору на 3 млн дітей менше, ніж позаминулого

Небезпека виникла через суттєве скорочення вакцинування упродовж минулого року

Збої у плановій вакцинації від кору протягом 2020 року призвели до загрози виникнення нових спалахів захворювання. Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

«У 2020 році понад 22 млн дітей пропустили першу дозу вакцини від кору. Це на 3 млн більше, ніж у 2019 році, що є найсуттєвішим зростанням кількості невакцинованих за останні два десятиліття і створює небезпечні умови для виникнення спалахів», – йдеться у спільній доповіді ВООЗ та Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC). При цьому кількість зареєстрованих випадків кору у 2020 році скоротилася більш ніж на 80% у порівнянні із попереднім роком.

Незважаючи на зниження числа заражень, ризик виникнення спалахів кору у світі продовжує зростати, попереджають фахівці. На думку авторів доповіді, у світі погіршився епідеміологічний нагляд за воробою. Крім того, недостатні тестування та інформування про захворювання також ставлять під загрозу здатність світової спільноти запобігти спалахам кору.

Нагадаємо, що в Україні за перший квартал 2020 року на 20% знизився рівень імунізації на кір, краснуху та паротит.

Протягом минулого року вітчизняні лікарі повідомляли, що у стаціонарах зменшилась кількість хворих на дифтерію, кірсальмонельоз, гепатити.

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