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    США призупинили евакуацію з Афганістану через кір

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    Афганістан посідає сьоме місце в світі за кількістю випадків кору - США призупинили евакуацію з Афганістану через кір
    Афганістан посідає сьоме місце в світі за кількістю випадків кору
    Фото Associated Press

    Лише на авіабазі Рамштайн у ФРН перебувають близько 10 тисяч евакуйованих

    США тимчасово призупинили прийом афганських біженців після того, як у чотирьох прибулих пасажирів виявили кір. Про це у п'ятницю, 10 вересня, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, пише Fox News.

    «Польоти операції «Укриття союзників» були тимчасово призупинені на прохання Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) і з метою обережності через чотири діагностовані випадки кору серед афганців, які нещодавно прибули до США», – заявила Псакі журналістам.

    За її словами, хворих помістили на карантин, а експерти CDC розпочали «повне відстеження контактів». Окрім того, всіх афганців, які прибувають до країни, зобов'язали пройти вакцинацію від цієї хвороби.

    Раніше The Associated Press повідомляло, що «з міркувань безпеки» були припинені польоти з Катару і Німеччини. Зауважимо, що на військовій базі США Рамштайн у ФРН перебувають близько 10 тисяч евакуйованих.

    Афганістан посідає сьоме місце в світі за кількістю випадків кору. США вивчають можливість вакцинації евакуйованих, поки вони все ще перебувають за кордоном.

    Нагадаємо, терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканці країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів.

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    Теги: США Афганістан укриття хвороби карантин кір
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    США призупинили евакуацію з Афганістану через кір