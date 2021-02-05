Мешканцям окупованого Донбасу загрожує епідемія кору – ЮНІСЕФ

Серед місцевого населення окупованого Донбасу через кілька років може розпочатися епідемія кору

ЮНІСЕФ продовжить виконувати свою місію на українському Сході «попри всі складнощі»

Внаслідок суттєвого падіння рівня планової вакцинації серед дітей на Сході України, зокрема у зоні збройного конфлікту, серед місцевого населення через кілька років може розпочатися епідемія кору.

Про це на конференції «Пандемія Covid-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України» повідомила голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер.

«Ми також спостерігали неймовірне падіння рутинної вакцинації, що певним чином є тривожним дзвіночком та загрожує можливими місцевими епідеміями, скажімо, кору, через рік чи два», – заявила вона.

За її словами, така ситуація спричинена, безумовно, військовими діями, що призвели до знищення багатьох лікарських установ у зоні операції Об’єднаних сил, а також додаткову роль зіграв вплив на економіку пандемії Covid-19.

Сільвандер запевнила, що ЮНІСЕФ продовжить виконувати свою місію на українському Сході попри всі складнощі і наполягатиме на важливості планової імунізації дітей від хвороб, які людству вдалося подолати завдяки винайденню вакцин.

Нагадаємо, окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V».

Раніше у ЮНІСЕФ заявили, що у 2021 році 10 мільйонам дітей загрожує голод.

Джерело: Укрінформ