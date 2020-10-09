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    Зникли хворі на дифтерію, кір і гепатит. Керівник «ковідної» лікарні розказав про феномен карантину

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    Можливо, це відбувається тому, що люди намагаються більше сидіти вдома через карантин, &ndash; вважає медик - Зникли хворі на дифтерію, кір і гепатит. Керівник «ковідної» лікарні розказав про феномен карантину
    Можливо, це відбувається тому, що люди намагаються більше сидіти вдома через карантин, – вважає медик

    «Якби хворі були і потребували допомоги, то зверталися б до лікувальних закладів», – пояснює Іван Чайківський

    Головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої Ярослав Чайківський прокоментував ситуацію з лікуванням під час пандемії хворих, які мають інші захворювання.

    В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що в останні пів року з невідомих причин зменшилась кількість хворих на інші хвороби, які раніше лікувались у стаціонарі.

    «Можливо, це відбувається тому, що люди намагаються більше сидіти вдома через карантин. Але в усіх лікувальних закладах кількість хворих дещо зменшилася. Ми це також відчуваємо у нашій лікарні. Щодо деяких захворювань складається враження, що патологія узагалі пропала. У нас пропали такі захворювання як дифтерія, кір, умовно, сальмонельоз, гепатити, які раніше лікувалися у нашому інфекційному відділенні. Хворих з такими захворюваннями протягом пів року просто немає», – зазначив лікар.

    За словами Чайківського, то ніхто не може зрозуміти таке явище, скільки би його не обговорювали.

    «Якби вони були і потребували цієї допомоги, то зверталися б до лікувальних закладів. Але поки ця проблема кудись зникла. Є феномен, його треба досліджувати. Ми збираємося з колегами, ніхто не може дати відповіді на це питання», – зазначив медик.

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