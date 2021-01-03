Вчений попередив про появу смертельно небезпечної «Хвороби X»

На даний момент існування «Хвороби X» є лише гіпотезою, проте в ВООЗ вважають, що в разі, якщо побоювання підтвердяться, то нове захворювання принесе руйнівні наслідки

Вчений Жан-Жак Муембе-Тамфум (Jean-Jacques Muyembe Tamfum), який одним з перших виявив вірус Ебола, попередив про можливість появи смертельно небезпечної «Хвороби X».

Про це повідомляє CNN.

За словами доктора, в однієї з його пацієнток були зафіксовані ранні симптоми геморагічної лихоманки, при цьому її тести на Ебола і інші відомі захворювання показали негативні результати.

Він вважає, що ця жінка може стати нульовим пацієнтом, що заразилися новим захворюванням.

Передбачається, що дана хвороба така ж заразна, як коронавірус, а смертність в результаті зараження досягає від 50 до 90 відсотків смертності Ебола.

На даний момент існування «Хвороби X» є лише гіпотезою, проте в ВООЗ вважають, що в разі, якщо побоювання підтвердяться, то нове захворювання принесе руйнівні наслідки.

Професор Муембе-Тамфум пояснив, що людству загрожує цілий ряд невідомих вірусів, і підкреслив, що багато смертельних захворювань таяться в тропічних лісах Африки. Він додав, що нові патогени, які передаються від тварин до людини, такі, як коронавірус, обов'язково з'являться.

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