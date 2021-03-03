Річки України виходять з берегів: чотирьом областях загрожує підтоплення

3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях

Рятувальники назвали регіони, яким варто готуватися до підтоплень

Найближчими днями через підняття рівню води очікують підтоплення домогосподарств у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м (над поточними рівнями води) з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях», – попереджають рятувальники.

Також повідомляється про можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугідь в прирічкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районів Волинської області, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та м. Червоноград (річка Солокія притока Західного Бугу в Львівській обл.) – рівень небезпеки жовтий.

А на річці Рата Біля Межиріччя у Львівській області можливе часткове затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя – рівень небезпеки помаранчевий.

Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня.

Також повідомлялося, що відлига у столиці може викликати зсуви ґрунту.

Нагадаємо, у червні минулого року захід України потерпав від повеней, будинки та дороги затоплювало, людей евакуйовували. Після сильних опадів утворилися потоки, які розливалися та руйнували все на своєму шляху.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.