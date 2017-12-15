2017-й став найбезпечнішим в історії авіації

Загалом у світі сталося 10 смертельних інцидентів у цивільній авіації, у яких загинули 79 людей

2017 рік став найбезпечнішим в історії комерційних авіаліній. Про це свідчать дослідження галузі. Пасажирські лайнери у світі не падали, повідомляють данська консультаційна компанія To70 та Мережа авіаційної безпеки у своїх звітах. І це попри те, що перельотів було найбільше в історії. Утім, To70 вважає, що «надзвичайно» низький



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Загалом у світі сталося 10 смертельних інцидентів у цивільній авіації, у яких загинули 79 людей

2017 рік став найбезпечнішим в історії комерційних авіаліній. Про це свідчать дослідження галузі.

Пасажирські лайнери у світі не падали, повідомляють данська консультаційна компанія To70 та Мережа авіаційної безпеки у своїх звітах. І це попри те, що перельотів було найбільше в історії.

Утім, To70 вважає, що «надзвичайно» низький рівень інцидентів слід розглядати радше як «удачу».

Мережа авіаційної безпеки повідомляє, що загалом у світі сталося 10 смертельних інцидентів, у яких загинули 79 людей. Ці цифри стосуються цивільних повітряних суден, які мають сертифікат на перевезення мінімум 14 людей.

Торік організація нарахувала 15 таких інцидентів, які призвели до 303 смертей.

Найсерйозніша авіакатастрофа 2017 року, за цими даними, сталася в січні, коли турецький вантажний літак упав на село в Киргизстані. Тоді загинули четверо членів екіпажу і 35 людей на землі.

Згадані звіти не враховували інцидентів із військовими літаками та гелікоптерами.

Отож, найбільша авіакатастрофа року не потрапила до статистики. Ідеться про падіння м'янманського військово-транспортного літака у червні, коли загинули 122 людини.

Також звіти не враховували аварій малих літаків.

Останні два десятиліття кількість смертей від авіаіційних інцидентів стабільно зменшується. У 2005 році у світі гинули понад 1000 людей, які летіли комерційними пасажирськими рейсами.

Востаннє пасажирський лайнер падав у листопаді 2016 року в Колумбії.

А остання авіакатастрофа, в якій загинули понад 100 людей, сталася в Єгипті у 2015 році.

Джерело: ВВС Україна