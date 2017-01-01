Директор Украероруху: Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні

Система управління безпекою польотів Украероруху зараз входить в п'ятірку кращих з 48 країн Європейського регіону

На сьогоднішній день підприємство Украерорух займає одну з лідируючих позицій в рейтингу забезпечення безпеки польотів в Європейському регіоні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів директор Украероруху Дмитро Бабейчук. «Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні», - зазначив Бабейчук, підкресливши при цьому, що на



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Дмитро Бабейчук

Система управління безпекою польотів Украероруху зараз входить в п'ятірку кращих з 48 країн Європейського регіону

На сьогоднішній день підприємство Украерорух займає одну з лідируючих позицій в рейтингу забезпечення безпеки польотів в Європейському регіоні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів директор Украероруху Дмитро Бабейчук.

«Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні», - зазначив Бабейчук, підкресливши при цьому, що на підприємстві створена унікальна Система управління безпекою польотів (СУБП)

«За оцінками Європейської організації з безпеки аеронавігації та Міжнародної організації цивільних підприємств аеронавігаційного обслуговування, система Украероруху зараз входить в п'ятірку кращих СУБП з 48 країн Європейського регіону», - заявив директор Украероруху.

Бабейчук також нагадав, що Украерорух має сертифікати відповідності вимогам безпеки.

«Це сертифікати ISO / IEC 17020: 2001 «Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспекцію» і стандарту ISO / IEC 17025: 2005 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», - нагадав Бабейчук.