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    Директор Украероруху: Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні

    Система управління безпекою польотів Украероруху зараз входить в п'ятірку кращих з 48 країн Європейського регіону
    На сьогоднішній день підприємство Украерорух займає одну з лідируючих позицій в рейтингу забезпечення безпеки польотів в Європейському регіоні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів директор Украероруху Дмитро Бабейчук. «Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні», - зазначив Бабейчук, підкресливши при цьому, що на
    • 21 Грудня, 12:07
    • Розсилка
    Дмитро Бабейчук
    Дмитро Бабейчук

    Система управління безпекою польотів Украероруху зараз входить в п'ятірку кращих з 48 країн Європейського регіону

    На сьогоднішній день підприємство Украерорух займає одну з лідируючих позицій в рейтингу забезпечення безпеки польотів в Європейському регіоні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів директор Украероруху Дмитро Бабейчук.

    «Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні», - зазначив Бабейчук, підкресливши при цьому, що на підприємстві створена унікальна Система управління безпекою польотів (СУБП)

    «За оцінками Європейської організації з безпеки аеронавігації та Міжнародної організації цивільних підприємств аеронавігаційного обслуговування, система Украероруху зараз входить в п'ятірку кращих СУБП з 48 країн Європейського регіону», - заявив директор Украероруху.

    Бабейчук також нагадав, що Украерорух має сертифікати відповідності вимогам безпеки.

    «Це сертифікати ISO / IEC 17020: 2001 «Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспекцію» і стандарту ISO / IEC 17025: 2005 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», - нагадав Бабейчук.

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