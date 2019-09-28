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    У світі

    «Я злив болото»: Трамп показав передвиборчий ролик із Зеленським та Порошенком

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp;оприлюднив передвиборчий ролик - «Я злив болото»: Трамп показав передвиборчий ролик із Зеленським та Порошенком
    Президент США Дональд Трамп оприлюднив передвиборчий ролик

    Трамп прокоментував публікацію відеоролика фразою: «Я злив болото»

    Президент США Дональд Трамп оприлюднив передвиборчий ролик, в якому фігурують президент України Володимир Зеленський, ексглава держави Петро Порошенко  і колишній віцепрезидент США Джо Байден.

    Відповідне відео розміщене на сторінці Трампа у Facebook.

    Трамп прокоментував публікацію відеоролика фразою: «Я злив болото». 

    Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

    Раніше повідомлялося, що демократи наблизились до потрібної підтримки імпічменту в Палаті представників.

    Як відомо, Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі.

    Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

    Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

    Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень

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