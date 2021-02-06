Як тільки Навальний вийде з-за ґрат, Кулеба спитає його чий Крим

Український урядовець обіцяє захищати російського опозиціонера, бо той став «уособленням змін»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував свої заяви на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Як сказав український міністр в інтервʼю «Радіо свобода», оскільки «Україна виступає на захист росіян, які прагнуть до демократичних змін», він захищатиме Олексія Навального, який став «уособленням цих змін».

«Я принципово завжди буду виступати на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати за абсолютно очевидного політичного кейсу. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини повинні поважатися», – зазначив Кулеба.

Раніше глава МЗС України прокоментував висловлювання Навального про Крим, заявивши, що «бутерброд доведеться повернути». Український міністр також переконаний, що за російську анексію Криму опозиціонеру доведеться вибачитися.

Фраза про бутерброді початку асоціюватися з позицією російського політика щодо Криму після того, як він в одному з інтерв'ю сказав: «Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний».

2 лютого Симоновський суд Москви ухвалив відправити Олексія Навального в колонію. Умовне покарання, яке він отримав у справі «Ів Роше» в 2014 році, замінили на 3,5 роки колонії загального режиму. Опозиціонер повинен провести в ув'язненні більше двох з половиною років.

Як зазначалось раніше, на офіційному сайті команди Навального в інтернеті використовується карта, на якій Крим вказаний частиною Російської Федерації.