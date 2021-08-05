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    З охопленого пожежею грецького острова морем евакуювали людей

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    У південному регіоні Греції Пелопоннес, де вирують пожежі, близько 85 осіб опинилися на пляжі в Евії - З охопленого пожежею грецького острова морем евакуювали людей
    У південному регіоні Греції Пелопоннес, де вирують пожежі, близько 85 осіб опинилися на пляжі в Евії
    Фото: greek city times

    Вивозити людей з Евбеї і Пелопоннесу рятувальникам допомагали також приватні човни

    Грецька берегова охорона евакуювала жителів острова Евбея, вимушених рятуватися від пожеж морем з одного із місцевих пляжів. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

    Також евакуацію проводили і в південному регіоні Греції Пелопоннес, де теж вирують пожежі, – там близько 85 осіб опинилися на пляжі в Евії, з евакуацією допомагали приватні човни.

    У вівторок згоріли більше сотні будинків і підприємств і щонайменше 80 автомобілів в передмісті Афін. В околицях столиці Греції пожежники використовували гелікоптери та літаки для скидання води на ліси навколо Тато, за 20 кілометрів на північ від Афін, де вночі пожежі гасили понад 500 пожежників.

    Євросоюз вже надіслав допомогу Греції та іншим країнам Південно-Східної Європи, які борються з масштабними лісовими пожежами.

    Нагадаємо, Грецію охопили лісові пожежі. Десятки будинків спалені, кілька осіб госпіталізовані з проблемами дихання, а стихія продовжує вирувати.

    Також Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів.

    А в Україні погода стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії.

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    Теги: пожежа Греція пляжі евакуація море
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    З охопленого пожежею грецького острова морем евакуювали людей