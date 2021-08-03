Пожежі в Європі впливають на погоду в Україні – Гідрометцентр

У Туреччині, Греції та Італії горять ліси, а наслідки відчують українці

Погода в Україна стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії. Про це пише Укргідтрометцентр у Facebook.

«Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні», – йдеться в повідомленні.

Синоптики повідомили, що 3 серпня невеликі грозові осередки з'явились над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід.

Проте загрози вони не становлять. У гідрометцентрі зазначають, що не вдалось спрогнозувати ці короткотривалі грози, оскільки вони утворились на особливій «лінії сходимостей» – смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків.

Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу.

А Італію охопили масштабні лісові пожежі: горять Сардинія і Сицилія.

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