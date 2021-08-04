Влада Росії не може впоратися з пожежами: палає майже мільйон гектарів лісів

Найбільше через вогонь страждає Якутія, де зафіксовано 115 пожеж

Станом на 4 серпня на території Російської Федерації діють 211 лісових пожеж площею 986 643 га. Наразі там тривають роботи щодо активного гасіння, повідомляє російське державне підприємство «Авіалісохорона», яке здійснює авіаційний контроль за протипожежним та санітарним станом лісів.

При цьому найбільше через вогонь страждає Якутія, де зафіксовано 115 пожеж на площі 843 740 гектарів – це вдесятеро більше, ніж площа Києва.

На другому місці Іркутська область, де зареєстровано 55 займань на території понад 105 гектарів, а на третьому – Красноярський край із сімома пожежами на площі 4470 гектарів.

Водночас протягом доби 3 серпня пожежники змогли ліквідувати 39 лісових пожеж на площі понад 57 гектарів. При цьому російська влада запровадила режим надзвичайного стану у 10 суб’єктах федерації. Ще у 59 суб’єктах, а також в окупованому Криму та Севастополі, запроваджений особливий протипожежний режим.

Зазначимо, що лісові пожежі вирують у Росії ще з минулого місяця.

Нагадаємо, Грецію також охопили лісові пожежі. Десятки будинків спалені, кілька осіб госпіталізовані з проблемами дихання, а стихія продовжує вирувати.

А в Україні погода стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії.

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