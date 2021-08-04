Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів

Національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі, який знаходиться поблизу Салонік

Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С

У місті Лангадас на півночі Греції у вівторок, 3 серпня, зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм. Про це пише Ekathimerini.

Зазначається, що національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі, який знаходиться поблизу Салонік.

Згідно з метеорологічними даними, далі за рівнем спеки йдуть Макракомі в районі Фіотіда з температурою +46,2°С та Арфара в Мессінії на південному заході Пелопоннесу з температурою +46,1°С.

За ними – Стиліда, Краніді, Спарта та Аргос з температурами від +45,6 до +45,9 за Цельсієм.

У столиці Греції найвища температура дня +45°С зафіксована у промислових зонах Аспропіргос та Ахарнон.

Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С.

Нагадаємо, влада Греції на тлі спеки закликала громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу.

Небувала спека також стала причиною лісових пожеж. У Патрі, третьому за величиною місті Греції, в результаті пожеж були спалені понад три тисячі гектарів соснових і оливкових гаїв.

Сильні лісові пожежі охопили і острів Родос, на гасіння яких надіслали понад 100 пожежників, 20 автомобілів, три літаки і шість вертольотів.

Тим часом на курортах Туреччини вже кілька діб вирують масштабні пожежі.

МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

Курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.

До слова, пожежі в Європі впливають на погоду в Україні.