Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів
Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С
У місті Лангадас на півночі Греції у вівторок, 3 серпня, зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм. Про це пише Ekathimerini.
Зазначається, що національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі, який знаходиться поблизу Салонік.
Згідно з метеорологічними даними, далі за рівнем спеки йдуть Макракомі в районі Фіотіда з температурою +46,2°С та Арфара в Мессінії на південному заході Пелопоннесу з температурою +46,1°С.
За ними – Стиліда, Краніді, Спарта та Аргос з температурами від +45,6 до +45,9 за Цельсієм.
У столиці Греції найвища температура дня +45°С зафіксована у промислових зонах Аспропіргос та Ахарнон.
Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С.
Нагадаємо, влада Греції на тлі спеки закликала громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу.
Небувала спека також стала причиною лісових пожеж. У Патрі, третьому за величиною місті Греції, в результаті пожеж були спалені понад три тисячі гектарів соснових і оливкових гаїв.
Сильні лісові пожежі охопили і острів Родос, на гасіння яких надіслали понад 100 пожежників, 20 автомобілів, три літаки і шість вертольотів.
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