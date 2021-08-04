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    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)

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    Вітри роздули лісові пожежі в різних районах Греції - Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Вітри роздули лісові пожежі в різних районах Греції
    Фото: Reuters

    Уночі пожежники гасили осередки вогню на нижніх схилах гори Парніта

    Грецію охопили лісові пожежі. Десятки будинків спалені, кілька осіб госпіталізовані з проблемами дихання, а стихія продовжує вирувати. Про це інформує Reuters.

    В агентстві повідомили, що у вівторок вогонь безконтрольно вирував на півночі від Афін, де спалив чимало будинків. Рятувальники боролися з численними пожежами під час найсильнішої хвилі спеки в Греції. Такого страхіття не було протягом тридцяти років.

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    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)
    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)

    Уночі пожежники гасили осередки вогню на нижніх схилах гори Парніта.

    «Це важкий день для країни, у нас була 81 лісова пожежа за останні 24 години через екстремальні погодні умови», – розповів заступник міністра цивільного захисту Нікоса Хардаліаса.

    Відомо, що останніми днями в Греції спостерігалася температура понад +40 градусів та вітри роздули лісові пожежі в різних районах Греції.

    У вівторок в деяких місцях була зафіксована температура понад +46 градусів.

    Агентство уточнює, що влада вивезла цінні речі з колишнього Королівського маєтку в Татой, а служба цивільного захисту наказала жителям Олімпійського села покинути свої будинки. Вони могли зупинятися в певних готелях за рахунок держави.

    Відомо, що раніше дітей евакуювали з літнього табору, а жителям наказали покинути свої будинки в передмістях Варимпопі, Адамес і Фракомакедонес.

    Кінні клуби випускають коней, рятуючись від вогню.

    Як повідомляється, в результаті пожежі була пошкоджена енергосистема, що становить серйозну небезпеку для електропостачання в деяких частинах столичного регіону.

    Пожежа також порушила роботу поїздів, частина національних автомагістралей перекрита.

    Додамо, що погода в Україна стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії.

    Нагадаємо, наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу.

    Також Італію охопили масштабні лісові пожежі: горять Сардинія і Сицилія.

    Раніше повідомлялося, що туристи були евакуйовані з пляжів на південному заході Туреччини, де вирують лісові пожежі, що тепер загрожують готелям і будинкам.

    Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

    Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.

    Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

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    Теги: пожежа стихійні лиха Греція рятувальники
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    Лісові пожежі у Греції. Масштаб катастрофи вражає (фото, відео)