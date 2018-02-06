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    За кого росіянам дозволять голосувати на президентських виборах (список)

    У Путіна цього року буде сім суперників
    Росія визначила перелік тих кандидатів, які цьогоріч змагатимуться за крісло її президента.   Тож, за даними видання Meduza, виборчий бюлетень на виборах президента Росії виглядатиме так:  [READ_MORE] Раніше повідомлялося, що у вівторок, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна
    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка
    Чинний президент РФ Володимир Путін
    Чинний президент РФ Володимир Путін

    У Путіна цього року буде сім суперників

    Росія визначила перелік тих кандидатів, які цьогоріч змагатимуться за крісло її президента.  

    Тож, за даними видання Meduza, виборчий бюлетень на виборах президента Росії виглядатиме так: 


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    Раніше повідомлялося, що у вівторок, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах в березні. Російські ЗМІ повідомляють, що члени ЦВК підтримали це рішення одноголосно.

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