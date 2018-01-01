Путіна зареєстрували кандидатом на виборах президента РФ

ЦВК Росії підтримали рішення про реєстрацію Путіна одноголосно

У вівторок, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах в березні. Російські ЗМІ повідомляють, що члени ЦВК підтримали це рішення одноголосно. Напередодні заступник голови виборчої комісії Микола Булаев заявив, що ЦВК закінчила перевірку підписів, наданих штабом кандидата. За словами



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Володимир Путін

ЦВК Росії підтримали рішення про реєстрацію Путіна одноголосно

У вівторок, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах в березні. Російські ЗМІ повідомляють, що члени ЦВК підтримали це рішення одноголосно.

Напередодні заступник голови виборчої комісії Микола Булаев заявив, що ЦВК закінчила перевірку підписів, наданих штабом кандидата. За словами Булаева, ЦВК забракував близько 0,39% підписів за Путіна при допустимому рівні помилок у 5%. Він назвав це «рекордно малою кількістю».

«В минулу виборчу кампанію, коли збиралися підписи, було трохи більше 1%», - заявив він.

При цьому в підписах Григорія Явлінського Центрвиборчком РФ знайшов 1,07% браку, в підписах Ксенії Собчак - 1,33%, в підписах Сергія Бабуріна - 3,18%, в підписах Максима Сурайкіна - 3,72%, а в підписах кандидата Титова - 4,35%.

Путін заявив, що має намір йти на четвертий термін, на зустрічі з працівниками заводу ГАЗ у Нижньому Новгороді 6 грудня минулого року. Про те, що він піде на вибори як самовисуванець, Путін розповів під час прес-конференції 14 грудня.