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Заборона УПЦ МП: патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Заборона УПЦ МП: патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури
Патріарх Кирило підтвердив, що «УПЦ» – це носії ідентичності й культури РПЦ
фото з відкритих джерел

Очільник РПЦ Гундяєв зі смутком спостерігає, як УПЦ МП стала об’єктом гноблення за те, що є носієм російської культури

Після того, як Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязаних з РФ Патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури. Він підтвердив, що «УПЦ» – це носії ідентичності й культури РПЦ.

«Ми зі смутком спостерігаємо, як у багатьох країнах світу діти нашої церкви стають об'єктом переслідування і навіть гноблення лише за те, що вони є носіями багатовікової російської культури, яка нерозривно пов'язана з спадщиною російської державності. Так зване скасування російської культури, нахабний наклеп та безкарне знищення Української Православної Церкви – це способи протиставити та посварити тих, хто має відношення до єдиного духовного і культурного спадку, створеного народами історичної Русі», – заявив очільник РПЦ.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.

Раніше Глава Російської православної церкви патріарх Кирило сказав, що ядерна зброя створена за Божим задумом і її натхненником є преподобний Серафим Саровський.

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Теги: православна церква церква патріарх Кирил РПЦ

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