Патріарх РПЦ вважає, що завдяки тому, що Росія тримає у терорі увесь світ, вона залишилася незалежною та вільною

Глава Російської православної церкви патріарх Кирил вважає, що ядерна зброї створена за Божим задумом і її натхненником є преподобний Серафим Саровський. Саме ядерна зброя, на думку Гундяєва, дозволила залишитись Росії вільною та незалежною. Про це він сказав, виступаючи в Сарові, де розташований Федеральний ядерний центр, який виробляє ядерні боєприпаси. Також патріарх вручив орден преподобного Сергія Радонезького керівнику установи Радію Ількаєву, повідомляють росЗМІ.

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«Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, то важко сказати, чи існувала б наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, тому що за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима», – завив Гундяєв.

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Кирило вважає, що завдяки тому, що Росія тримає у терорі увесь світ, вона залишилася незалежною та вільною. «Звісно, ми повинні всі зберігати в наших серцях і в пам'яті цей чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну», – вважає Кирил.

Слід зазначити, що Серафим Саровський був засновником Дивіївського монастиря, а Кирило раніше називав його «покровителем ядерників». У 2019 році Федеральний ядерний центр навіть замовив 76 ікон святого зі стразами.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».