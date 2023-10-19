Кінець Московської церкви в Україні. Рада ухвалила законопроєкт (відео)

Рішення підтримали 267 народних обранців поки що в першому читанні

Сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Поки що в першому читанні. Далі будуть додаватися правки і розгляд у другому читанні.

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Нагадаємо, що народні депутати зібрали більше, ніж 226 підписів, з вимогою до керівництва Верховної Ради поставити на голосування один із законопроєктів, що стосуються заборони УПЦ МП. До того голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що у цього питання немає необхідної підтримки в парламенті.

Раніше у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні. Аналіз списків доводить, що у парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви, адже кількість народних обранців, які не зголосилися заборонити УПЦ МП більше сотні. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.