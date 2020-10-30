В Чернівцях всі школи перейдуть на дистанційне навчання

Це пов'язано з попаданням області до «червоної» зони

У школах Чернівецької області з 2 листопада навчання продовжитися дистанційно. Про це повідомляє місцеве видання «АСС».

Заступник директора департаменту Чернівецької облдержадміністрації Надія Періус заявила, що рішення про дистанційну форму навчання приймається відповідно до епідеміологічного зонування.

«Якщо ми говоримо про «червону» карантинну зону – це буде виключно дистанційна форма навчання. Якщо ми говоримо про «помаранчеву» карантинну зону, то тут у нас є вибір – це може бути змішана форма навчання або ж очна», – сказала вона.

Періус додала, що перейти на дистанційну форму навчання загальноосвітній заклад, який знаходиться у «помаранчевій» карантинній зоні, може у випадку, якщо у ньому фіксуватимуть захворюваність серед учнів та педагогів.

Як повідомлялося, згідно з оновленим поділом України на карантинні зони Київ залишився в «помаранчевій».

Крім того, головний санітарний лікар Києва пояснив, чому не закриватимуть усі школи.

Раніше сьогодні під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що переводити всі школи на дистанційне навчання місто не збирається.

У четвер, 29 жовтня, у школах Києва розпочалося навчання після осінніх канікул. Після канікул у дистанційному форматі будуть працювати вісім шкіл.

Місто тримає ситуацію на контролі й оперативно ухвалює рішення щодо карантину в окремих школах чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання.

До слова, мер Івано-Франківська розповів, як вони стимулюють учителів, які готові проводити додаткові уроки дистанційно.