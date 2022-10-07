Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух

Надія Клочко
glavcom.ua
Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух
На територію військової частини у Калузькій області залетів невідомий безпілотник
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, кому належав безпілотник, який вибухнув на території військової частини у РФ

У Калузькій області на територію військової частини залетів невідомий безпілотник, після чого він, за попередніми даними, вибухнув. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що безпілотник вибухнув над злітно-посадковою смугою. Це сталося на аеродромі поблизу селища Шайківка у Калузькій області.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух фото 1

Місцеві Telegram-канали публікують фото з місця події та повідомляють, що у Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. На його озброєнні перебувають ракетоносці Ту-22М3.

Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух фото 2

За даними Telegram-каналу Mash, метою цього безпілотника було знищення злітно-посадкової смуги аеродрому Шайківка. Смугу було пошкоджено, але її вже відремонтували.

Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух фото 3

Український військовий журналіст і блогер Андрій Цаплієнко повідомив, що у військовій частині в Калузькій області РФ нібито вибухнув іранський безпілотник, запущений в бік України.

Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух фото 4

Нагадаємо, у вересні у прикордонній з Україною Бєлгородській області місцева влада провела евакуацію низки населених пунктів через вибухи на військових об'єктах. 

Читайте також: 

Теги: росія вибух безпілотник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник був збитий стрілецькою зброєю
Українські воїни збили на Сумщині російський безпілотник вартістю понад $100 тис. (фото)
29 вересня, 16:39
Знахідка працюватиме проти російських окупантів
Службовий пес Нацгвардії знайшов неушкоджений російський безпілотник
2 жовтня, 15:34
ЗСУ збили ще п’ять безпілотників російських загарбників
На півдні ЗСУ збили ще п’ять безпілотників окупантів
Вчора, 22:18

Соціум

Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух
Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух
Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру
Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру
Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну
Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну
Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна
Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна
Чоловік підпалив дві машини у Москві та викрикував антивоєнні гасла (фото)
Чоловік підпалив дві машини у Москві та викрикував антивоєнні гасла (фото)
Безпощадна «могилізація». Ще один росіянин помер у таборі
Безпощадна «могилізація». Ще один росіянин помер у таборі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
169K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
50K
Тут все не так, як думають у Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
37K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
35K
ЗСУ загнали окупантів у котел – «Південь»
34K
Неочікувані цифри: скільки українців прагнуть повернутися додому з-за кордону 

Новини

Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту