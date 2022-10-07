Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух
Наразі невідомо, кому належав безпілотник, який вибухнув на території військової частини у РФ
У Калузькій області на територію військової частини залетів невідомий безпілотник, після чого він, за попередніми даними, вибухнув. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що безпілотник вибухнув над злітно-посадковою смугою. Це сталося на аеродромі поблизу селища Шайківка у Калузькій області.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Місцеві Telegram-канали публікують фото з місця події та повідомляють, що у Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. На його озброєнні перебувають ракетоносці Ту-22М3.
За даними Telegram-каналу Mash, метою цього безпілотника було знищення злітно-посадкової смуги аеродрому Шайківка. Смугу було пошкоджено, але її вже відремонтували.
Український військовий журналіст і блогер Андрій Цаплієнко повідомив, що у військовій частині в Калузькій області РФ нібито вибухнув іранський безпілотник, запущений в бік України.
Нагадаємо, у вересні у прикордонній з Україною Бєлгородській області місцева влада провела евакуацію низки населених пунктів через вибухи на військових об'єктах.
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