Катастрофа літака МАУ. Україна вимагає від Ірану продовжити розслідування

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

Україна сподівається спонукати Іран продовжити технічне розслідування за допомогою політичних важелів

Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту щодо збиття літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

Він зазначив, що оскільки наданий Іраном звіт не задовольняє Україну, а за результатами його опрацювання лишилося дуже багато запитань, у тому числі стосовно доброї волі Ірану проводити насправді якісні неупереджені розслідування, Україна буде координувати зусилля як з міжнародними партнерами, так і використовувати можливості різних міжнародних майданчиків, щоб домогтися справедливості.

«Насамперед, це питання може бути розглянуте на Раді ICAO. По-друге, ми, безумовно, будемо вимагати поновлення та продовження відповідного технічного розслідування аж до того моменту, поки ми не побачимо дотримання іранською стороною всіх вимог, які передбачає додаток 13 Чиказької конвенції (Розслідування авіаційних подій. – Ред.) І, безумовно, це вплине на перебіг нашого міжурядового переговорного процесу», – сказав Єнін.

Заступник глави МЗС зазначив, що українська сторона з нетерпінням очікувала звіту іранської сторони, оскільки поруч з об’єктивним розслідуванням кримінального характеру проведення неупередженого технічного розслідування було невід’ємною частиною пакета дій, щодо яких ведеться переговорний процес.

За словами Єніна, найголовніше, що мав би містити цей звіт, – це чіткий опис всього ланцюга дій та подій, які передували авіакатастрофі.

«Ми цього не бачимо, натомість стикаємося з простим припущенням про нібито людську помилку. Жодного підтвердження того, на якій підставі зроблено такий висновок, ми не отримали. Досить безпідставним нам виглядає посилання іранської сторони на те, що ключовий доказ, який мав би підтвердити або спростувати сьогоднішню версію іранської сторони, не збережено. Зокрема, йдеться про запис у кабіні оператора системи протиповітряної оборони. За заявою іранської сторони, цей технічний носій, на жаль, не зберігся», – констатував заступник міністра.

Стосовно наявних механізмів, за допомогою яких можна спонукати Іран продовжити технічне розслідування авіатрощі літака МАУ, Єнін зауважив, що «є важелі політичні як багатосторонні, так і двосторонні».

«Але водночас на сьогодні ті модальності, які передбачає додаток 13 Чиказької конвенції, не дають нам занадто великого поля для маневру. І це однозначно є тим питанням, яке мало б розглядатися ICAO: яким чином змінити відповідне регулювання цих питань, щоб у подальшому ми могли б все ж таки забезпечувати об’єктивне та неупереджене розслідування навіть у тих випадках, коли держава-член ICAO не дотримується взятих на себе зобов’язань», – резюмував дипломат.

Нагадаємо, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.