У Єгипті зіткнулися потяги: понад 30 загиблих

Сьогодні в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.

#BREAKING : Two trains collided in Sohag, Upper Egypt, resulting in derailing three passenger carriages. Injured people were reported. #EgyptToday #BreakingNews #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/411LVW4Q7X

Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих, повідомляє Cairo 24.

#BREAKING The number of injured people as two trains collided in Upper Egypt's Sohag rises to 84. - Health Ministry



32 killed, 84 injured#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag #Africa #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3