У Єгипті зіткнулися потяги: понад 30 загиблих
До цього найбільша залізнична аварія в Єгипті сталася у 2012 році, тоді загинули 50 людей
Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.
#BREAKING: Two trains collided in Sohag, Upper Egypt, resulting in derailing three passenger carriages. Injured people were reported.#EgyptToday #BreakingNews #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/411LVW4Q7X— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих, повідомляє Cairo 24.
#BREAKING The number of injured people as two trains collided in Upper Egypt's Sohag rises to 84. - Health Ministry— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
32 killed, 84 injured#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag #Africa #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3
Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.
Причина аварії поки не називається. На місце аварії виїхав міністр охорони здоров'я Хала Заєд.
За даними джерел у службі безпеки, поїзди рухалися на невеликій швидкості, в результаті зіткнення два вагони були зруйновані, а третій перекинувся. Прокуратура Єгипту почала розслідування.
Найбільша залізнична аварія в Єгипті сталася у 2012 році. У провінції Асьют в 300 км від Каїра поїзд врізався в автобус з дітьми, в результаті чого загинули 50 осіб. Після неї міністр транспорту країни подав у відставку.