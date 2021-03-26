У Єгипті зіткнулися потяги: понад 30 загиблих

Причина аварії поки не називається

До цього найбільша залізнична аварія в Єгипті сталася у 2012 році, тоді загинули 50 людей

Сьогодні в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.

Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих, повідомляє Cairo 24.

Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.

Причина аварії поки не називається. На місце аварії виїхав міністр охорони здоров'я Хала Заєд.

За даними джерел у службі безпеки, поїзди рухалися на невеликій швидкості, в результаті зіткнення два вагони були зруйновані, а третій перекинувся. Прокуратура Єгипту почала розслідування.

Найбільша залізнична аварія в Єгипті сталася у 2012 році. У провінції Асьют в 300 км від Каїра поїзд врізався в автобус з дітьми, в результаті чого загинули 50 осіб. Після неї міністр транспорту країни подав у відставку.