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    У Єгипті зіткнулися потяги: понад 30 загиблих

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    Причина аварії поки не називається&nbsp; - У Єгипті зіткнулися потяги: понад 30 загиблих
    Причина аварії поки не називається 
    Фото: @frankyedekkk / Twitter

    До цього найбільша залізнична аварія в Єгипті сталася у 2012 році, тоді загинули 50 людей

    Сьогодні в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули 32 людини, ще 66 постраждали. Про це повідомляє Sky News Arabiaз посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

    Кілька пасажирських вагонів перекинулися в результаті зіткнення в центральній провінції Сохаг, приблизно за 460 км на південь від столиці Каїра.

    Екстрена служба провінції відправила до місця катастрофи 49 машин швидкої допомоги. Лікарні Сохага перевели в режим підвищеної готовності через наплив постраждалих, повідомляє Cairo 24.

    Через аварію в Верхньому Єгипті призупинено рух залізничного транспорту.

    Причина аварії поки не називається. На місце аварії виїхав міністр охорони здоров'я Хала Заєд.

    За даними джерел у службі безпеки, поїзди рухалися на невеликій швидкості, в результаті зіткнення два вагони були зруйновані, а третій перекинувся. Прокуратура Єгипту почала розслідування.

    Найбільша залізнична аварія в Єгипті сталася у 2012 році. У провінції Асьют в 300 км від Каїра поїзд врізався в автобус з дітьми, в результаті чого загинули 50 осіб. Після неї міністр транспорту країни подав у відставку.

    Теги: трагедія ДТП Єгипет потяг залізниця аварія
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