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    Економіка та фінанси

    В Україні за квітень зросла заборгованість із виплати зарплат

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    Заборгованість перед українцями зросла за квітень цього року у порівнянні з березнем на 1,1% - В Україні за квітень зросла заборгованість із виплати зарплат
    Заборгованість перед українцями зросла за квітень цього року у порівнянні з березнем на 1,1%

    Загалом станом на 1 травня заборгованість роботодавців перед працівниками становить 2,997 млрд грн

    В Україні заборгованість підприємств із виплати зарплат працівникам становить на 1 травня 2,997 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Зазначається, що заборгованість перед українцями зросла за квітень цього року у порівнянні з березнем на 1,1%.

    «Заборгованість співробітникам економічно активних підприємств за квітень зросла на 0,3% і на 1 травня склала 1,822 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

    Також у Державній службі статистики інформують, що реальна заробітна плата в Україні в квітні цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилася всього на 0,4%.

    У відомстві вважають, що глибокого обвалу вдалося уникнути завдяки низькій інфляції.

    За прогнозами Мінсоцполітики, за результатами 2020 року рівень бідності в Україні збільшиться до 45%, що на 6,5% вище показника 2019 року.

    За даними опитування Gradus Research, в квітні українців в цілому більше лякав обвал економіки, а в особистому плані - коронавірус.

    Нагадаємо, Держстат назвав галузі з найвищими заробітками.

    До відома. 27 травня в уряді повідомили, як зміниться система оплати праці держслужбовців.

    На початок червня в Україні кількість безробітних зросла до 511,267 тис. осіб, що майже на 69% більше порівняно з показником на 1 червня 2019 року.

    Напередодні уряд виділив додаткові мільярди для підтримки безробітних.

    Раніше повідомлялося, за місяць карантину в Україні «армія» безробітних збільшилася удесятеро.

    Також через масові звернення у Центрах зайнятості колапс. Вони завалені заявами.

    В Україні на ринку праці зникли майже всі нові вакансії.

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