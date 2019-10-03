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    У світі

    У Парижі тисячі поліцейських вийшли на «Марш люті»

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    <p>Це перша масова протестна мобілізація поліцейських у Франції з 2001 року</p> - У Парижі тисячі поліцейських вийшли на «Марш люті»

    Це перша масова протестна мобілізація поліцейських у Франції з 2001 року

    Фото: Reuters

    Французькі правоохоронці протестували проти низьких зарплат

    Тисячі співробітників французької поліції вийшли ввечері в середу, 2 жовтня, на вулиці Парижа, протестуючи проти низьких зарплат, вказуючи на збільшення кількості суїцидів в їх рядах.

    Підтримати акцію «Марш люті» з вимогою поліпшення умов праці закликали відразу кілька профспілок. За даними організаторів, в ході взяли участь близько 27 тисяч поліцейських. Це перша масова протестна мобілізація поліцейських у Франції з 2001 року.

    Французька поліція перебуває під тиском з початку протестів «жовтих жилетів» в листопаді 2018 року. Майже з самого початку ці протестні акції супроводжувалися зіткненнями з поліцією, актами насильства і вандалізму. За даними радіостанції Franceinfo, з початку цього року було зафіксовано 50 випадків суїциду серед поліцейських.

    Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що розуміє занепокоєння поліцейських. Він пообіцяв збільшення бюджету правоохоронних органів на п'ять відсотків у майбутньому році і збільшення штату поліції на 1400 робочих місць.

    До слова, у столиці Іраку Багдаді і кількох провінціях країни спалахнули антиурядові протести.

    Джерело: DW

    кримінал Франція Париж протест поліція робота
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