Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото)

Перші шпальти світових ЗМІ рясніють заголовками про звільнення Херсона

На перших шпальтах десятків газет з різних країн світу 12 листопада вийшли статті про те, як Україна відвоювала Херсон та як Росія пішла з єдиного українського обласного центру, окупованого з перших днів війни.

La Repubblica (Італія) – «Херсон вільний, Україна святкує»

The Times – «Під прапором свободи»

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Британське видання називає звільнення від окупантів Херсона найбільшою перемогою війни, та називає це перемогою «всупереч усьому».

Financial Times – «Смак свободи. Жителі Херсона радіють виходу російських військ»

Видання описує повернення міста як «одну з найбільших перемог Києва після вторгнення у лютому».

Daily Express – «Нарешті вільні. Український прапор знову майорить над Херсоном»

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Daily Telegraph – «Зеленський святкує «повернення» Херсона»

Як пише видання, жителі Херсона «переповнені емоціями», оскільки російське правління в першому великому українському місті, захопленому Москвою, закінчується через вісім місяців. Крах лінії фронту Москви на півдні України стався після місяців запеклих боїв. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Херсон «наш» після того, як його війська зустріли сценами радості жителі, коли вони входили в обласну столицю.

The Guardian – «Історичний день: українські війська відбили Херсон»

The Independent – «Визволений Херсон радісно зустрічає воїнів»

De Morgen (Бельгія) – «Ейфорія та хвилювання від звільнення Херсона. Принизливий удар по Путіну і російській армії»

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Le Figaro (Франція) – «Звільнений Херсон, переломний момент у війні в Україні»

Le Monde (Франція) – «Відхід з Херсона, велика невдача Росії»

Видання зазначає, що вихід з Херсона – велика військово-політична невдача РФ, тому що Херсон повинен був послужити точкою опори для наступного наступу на Одесу та Придністров'я.

El País (Іспанія) – «Український прапор майорить над Херсоном»

Arab News (Саудівська Аравія) – «Оплески на вулицях, коли українські війська входять у відвойоване південне місто»

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області. За словами Данілова, на деокупованій території Херсонщини є ризики для цивільного населення. Він уточнив, що на правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на більш як 4,5 тис. кв. км.

Раніше повідомлялось, що Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині.

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