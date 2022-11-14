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Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото)
Українські воїни зайшли у Херсон 11 листопада
фото з відкритих джерел

Перші шпальти світових ЗМІ рясніють заголовками про звільнення Херсона

На перших шпальтах десятків газет з різних країн світу 12 листопада вийшли статті про те, як Україна відвоювала Херсон та як Росія пішла з єдиного українського обласного центру, окупованого з перших днів війни.

La Repubblica (Італія) – «Херсон вільний, Україна святкує»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 1

The Times – «Під прапором свободи»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 2

Британське видання називає звільнення від окупантів Херсона найбільшою перемогою війни, та називає це перемогою «всупереч усьому».

Financial Times – «Смак свободи. Жителі Херсона радіють виходу російських військ»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 3

Видання описує повернення міста як «одну з найбільших перемог Києва після вторгнення у лютому».

Daily Express – «Нарешті вільні. Український прапор знову майорить над Херсоном»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 4

Daily Telegraph – «Зеленський святкує «повернення» Херсона»

Як пише видання, жителі Херсона «переповнені емоціями», оскільки російське правління в першому великому українському місті, захопленому Москвою, закінчується через вісім місяців. Крах лінії фронту Москви на півдні України стався після місяців запеклих боїв. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Херсон «наш» після того, як його війська зустріли сценами радості жителі, коли вони входили в обласну столицю.

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 5

The Guardian – «Історичний день: українські війська відбили Херсон»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 6

The Independent – «Визволений Херсон радісно зустрічає воїнів»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 7

De Morgen (Бельгія) – «Ейфорія та хвилювання від звільнення Херсона. Принизливий удар по Путіну і російській армії»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 8

Le Figaro (Франція) – «Звільнений Херсон, переломний момент у війні в Україні»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 9

Le Monde (Франція) – «Відхід з Херсона, велика невдача Росії»

Видання зазначає, що вихід з Херсона – велика військово-політична невдача РФ, тому що Херсон повинен був послужити точкою опори для наступного наступу на Одесу та Придністров'я.

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 10

El País (Іспанія) – «Український прапор майорить над Херсоном»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 11

Arab News (Саудівська Аравія) – «Оплески на вулицях, коли українські війська входять у відвойоване південне місто»

Зеленський, Херсон, перемога. Як іноземні ЗМІ вибухнули заголовками (фото) фото 12

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області. За словами Данілова, на деокупованій території Херсонщини є ризики для цивільного населення. Він уточнив, що на правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на більш як 4,5 тис. кв. км.

Раніше повідомлялось, що Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині.

Читайте також: Херсон наш. Що далі?
Теги: деокупація Херсон війна ЗМІ

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